Milli Mücadele'nin kahramanlık ruhu Çorum'da dans ve müzikle anlatıldı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Çorum'da düzenlenen 'Kurtuluşun Adımları Halk Oyunları Gecesi'nde 70 dansçı, 11 farklı yöreye ait halk oyunu sergiledi. Milli Mücadele ruhu dans ve müzikle aktarıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Çorum'da "Kurtuluşun Adımları Halk Oyunları Gecesi" düzenlendi.

Çorum Belediyesince Çorum Devlet Tiyatroları Salonu'nda yapılan etkinlikte Türkiye'nin farklı yörelerine ait 11 ayrı halk oyunu sergilendi.

70 dansçının yer aldığı, "Bir milletin küllerinden doğuş hikayesi" temasıyla hazırlanan gösteride, Milli Mücadele ruhu dans ve müzik eşliğinde izleyiciye aktarıldı.

Gösteriyi Çorum Valisi Ali Çalgan ve Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile vatandaşlar izledi.

Kaynak: AA / Betül Balabaz
