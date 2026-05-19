Çorum'da Gençlik Korosu'ndan 19 Mayıs Konseri

Çorum'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında "Gençlik Korosu Konseri" düzenlendi.

Çorum Belediyesi işbirliğiyle, Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikte şef Erman Topbaş yönetimindeki koro 18 eser seslendirdi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, konserin ardından yaptığı konuşmada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak, Gençlik Korosu'nu tebrik etti.

Aşgın, "Farklı düşünebiliriz, inanabiliriz, farklı semtlerde yaşayabiliriz, bunların hiç birinin tek başına bir anlamı yok. Toplu oldukça yürekler bu ahenk oldukça aynı koroda olduğu gibi millet oluruz ve geleceğe umutla yürürüz." dedi.

Aşgın, daha sonra koro şefi Emran Topbaş'a çiçek verdi.