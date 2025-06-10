Çıldır Gölü'nde Kışın Buz Tutan Yüzeyin Yerini Yazın Çiçekler Aldı
Ardahan ile Kars sınırında bulunan Çıldır Gölü, kışın buzla kaplı yüzeyinin ardından baharın gelmesiyle çevresinde çiçekler açtı. Gölde yapılan aktiviteler ve oluşan yemyeşil manzaralar, bölgenin turistik cazibesini artırdı.
Kışın yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü'nün çevresi çiçeklerle kaplandı.
Ardahan ile Kars sınırında 123 kilometrekare alana sahip Çıldır Gölü, bölgenin önemli turistik mekanları arasında yer alıyor.
Kışın yüzeyinin tamamen donmasıyla üzerinde atlı kızakla gezinti ve Eskimo usulü balık avcılığının yapıldığı gölün çevresinde çiçekler açtı.
Kış mevsiminin uzun sürdüğü bölgede, havaların ısınması ve karların erimesiyle göl çevresi çiçeklerle kaplandı.
Yemyeşil görünüme kavuşan gölün çevresinde güzel manzaralar oluştu.
Kaynak: AA / Günay Nuh - Kültür Sanat