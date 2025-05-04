Cevdet Yılmaz ve Ünal Üstel, Selimiye Camii'nde Restorasyon İncelemesi Yaptı

Cevdet Yılmaz ve Ünal Üstel, Selimiye Camii'nde Restorasyon İncelemesi Yaptı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile birlikte Lefkoşa'da restorasyonu devam eden Selimiye Camii'nde incelemelerde bulundu ve kültürel mirasın korunması konusunda teşekkürlerini iletti.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Lefkoşa'da restorasyonu devam eden Selimiye Camii'nde incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "KKTC Başbakanı Sayın Ünal Üstel ile birlikte restorasyonu devam eden tarihi Selimiye Camii'nde incelemelerde bulunduk. Restorasyon çalışmalarıyla kültürel mirasımızın korunması ve yaşatılması konusunda emeği olan Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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