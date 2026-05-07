Şarkıcı Çelik Karabük'te sahne aldı
Ünlü şarkıcı Çelik Erişçi, Safranbolu'da düzenlenen konsere katılarak 90'lı yılların hit parçalarını seslendirdi. Konser alanındaki izleyiciler, sanatçının şarkılarına coşkuyla eşlik etti.
Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde sahne alan Çelik, "Hercai", "Cici Kız", "Dilberim", "Yerlerdeyim" ve "Meyhaneci" gibi şarkılarını seslendirdi.
İzleyenler, 90'lara damgasını vuran Çelik'in söylediği eserlere eşlik etti.
Şarkıcı Çelik, Safranbolu'da konser vermenin çok güzel bir duygu olduğunu belirterek, etkinliğe gelenlere teşekkür etti.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu