Celal Güzelses, İzmir'de Anıldı

"Şark Bülbülü" unvanıyla tanınan ses sanatçısı Celal Güzelses, İzmir'de düzenlenen müzikli söyleşiyle anıldı.

İzmir Kültür Sanat Fabrikası Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde gerçekleştirilen anma programı, İhsan Çelikdemir tarafından hazırlandı.

Etkinliğe katılan Celal Güzelses'in torunu Celal Güzelses, dedesinin adını taşımasının ardındaki manevi süreci anlattı.

Dedesinin sanatıyla sadece ailesine değil, bir dönemin Türkiye'sine ilham verdiğini belirten Güzelses, "Bazı insanlar sadece yaşamak için, bazıları ise bir eser, bir sanat ya da bir hikaye bırakmak için gelir. Bazı insanlar da vardır ki kendilerine anlatma ve aktarma görevi verilmiştir. Bana böyle bir misyon biçilmiş, o sorumluluğun gömleğini, o bilincin ceketini taşıyorum." dedi.

Güzelses, Münir Nurettin Selçuk'tan Hafız Sadettin Kaynak'a uzanan Osmanlı-Türk müziği geleneğini araştırarak ve yaşayarak öğrenmeye çalıştığını ifade etti.

Güzelses, "1900'lü yılların başında doğan sanatçılar, önceki yüzyıllardan aldıkları sanatı bize kadar ulaştırdı. Onların izinden giderek dedemin bıraktığı kültürel mirası taşımaya devam ediyorum." ifadesini kullandı.

Etkinlikte, Celal Güzelses'in hayatını anlatan bir belgesel gösterimi yapıldı, sanatçının eserlerinden oluşan müzik dinletisi sunuldu.