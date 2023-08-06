Çaykara'da Kurtdağı Yaylaları Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen şenliğe, Çaykara Kaymakamı Muhammet Güzel, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, Dernek Başkanı Ahmet Yaşar Ağıralioğlu ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Şenlikte, Karadeniz müziği sanatçıları ve mahalli sanatçılar konser verdi, vatandaşlar horon oynadı.

Çaykara'da "Kurtdağı Yayla Şenliği" düzenlendi.

Kurtdağı Yaylaları Kültür ve Dayanışma Derneğince organize edilen şenliğe, Çaykara Kaymakamı Muhammet Güzel, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, Dernek Başkanı Ahmet Yaşar Ağıralioğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Ağıralioğlu, kültürel değerlerin korunmasının önemli olduğunu vurgulayarak, "Bizler kültür değerlerimizi korumak zorundayız. Bu tip şenlikler kesinlikle sadece eğlence amacı taşımamaktadır. " dedi.

Şenlikte, Karadeniz müziği sanatçılarının yanı sıra mahalli sanatçılar da konser verdi.

Yoğun katılımın olduğu gözlemlenen şenlikte, vatandaşlar horon oynadı.