Çatalca'da 22. Erguvan Festivali Başladı

Çatalca'da her yıl düzenlenen geleneksel Erguvan Festivali'nin 22'ncisi başladı. Festivalde birçok sanatçı sahne alacak ve çeşitli yarışmalar düzenlenecek. Festival, İbrahim Tatlıses konseri ile sona erecek.

22'nci Erguvan Festivali Çatalca'da başladı. 7 gün boyunca farklı sanatçıların yer alıp her yaş gruplarına özel çeşitli yarışmaların düzenleneceği festivalin ilk günü ise Kıraç sahne aldı.

Çatalca'da her yıl düzenlenen geleneksel Erguvan Festivali'nin 22'ncisi başladı. Festivalin açılışı, 27 Ağustos'ta Çatalca Millet Bahçesi sanat sahnesi önünden başlayan festival yürüyüşü, Cumhuriyet Meydanı'nda festival ateşinin yakılması ile resmen başladı. Bir taraftan bando takımı çaldı bir taraftan ise yöresel kıyafetli roman kızları çeşitli oyunlar sergiledi. Ayrıca özel kıyafetli maskotlar da kortejde yer aldı.

Açılış gününe AK Parti Milletvekili Seda Gören Bölük, Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner ve binlerce vatandaş katılım sağladı.

'İBRAHİM TATLISES KONSERİ İLE SONA ERECEK'

Festival zamanı açılan yöresel stantlar da bir hafta süresince Çatalca halkının ziyaretine açık olacak. Mehmetçik Meydanı'nda, Panayır konseptindeki alışveriş stantlarının açılış kurdelasını ise Belediye Başkanı Mesut Üner ve ilçe protokolü tarafından kesildi. Festivalde kurulan stantlara gelenler ilgi gösterirken ilk günün konserinde şarkıcı Kıraç, Çatalca halkı ile buluştu. Sanatçı, sahne performansı sırasında bazı şarkılarını vatandaşlar ile söyledi. Şarkıcı Kıraç'a Çatalca'ya ait yöresel hediye sepeti Milletvekili Seda Gören Bölük ve Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner tarafından verildi.

Festivalde; çocuklar için animasyonlar, börek yarışması, en şık pati yarışması, bebek emekleme yarışmaları, sokak basketbolu, tavla turnuvası ve ünlü sanatçı konserleri yer alıyor. Festival 2 Eylül Cumartesi, İbrahim Tatlıses konseri ile sona erecek.

'BÜTÜN İSTANBUL'U ÇATALCA'YA DAVET EDİYORUM'

Festivalde konuşan Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, '22'ncisini düzenlediğimiz festivalimizin ilk gecesi. Güzel bir kortej yürüyüşüyle buradan meydana yürüyüp çelengimizi bırakacağız. Ardından festival ateşimizi yakacağız. ve konser alanımıza geçeceğiz. 7 gün boyunca bu alanda festivalimizi sürdüreceğiz. Bu festivalin en farklı özelliği ise burada panayır kültürümüzü de yaşatmasıdır. Sanatçılarımızın güzel seslerinden de faydalanmak istiyoruz. En önemlisi ise yöresel açıdan bu festivalde börek yarışmalarımız oluyor. Çatalca'nın yüzde 75'i Rumeli göçmeni olduğu için Börek Yarışması, Çocuk Emekleme Yarışması, Şık Pati yarışması gibi çeşitli yarışmalar düzenliyoruz. Çatalca; mavinin, yeşilin, doğanın bir bütün olduğu ilçedir. Bu ilçeyi de bu şekilde koruyup güzel festivaller yaparak sosyallik noktasında da halkımızla bir beraber olmayı amaçlıyoruz. Tüm Çatalcamıza festivalimiz hayırlı olsun diyor, bütün İstanbul'u Çatalcamıza davet ediyorum' açıklamasını yaptı.

'ÇOK YÖNLÜ BİR FESTİVAL'

Festivale arkadaşlarıyla eğlenmek için katıldığını belirten Merve Eliş, 'Kıraç'ı dinlemek için geldik. Birkaç şarkısını biliyorum, bu akşam arkadaşlarımla çok eğleneceğiz. Zaten yıllardır bu festivale geliyoruz. Bizim için yaz akşamlarında çok eğlenceli oluyor. Her yaşa uygun etkinlikler düzenleniyor. Örneğin çocuk yaş grubu için de etkinlikler yapılıyor. Bu yüzden çok yönlü olduğunu düşünüyorum. Yarın da İrem Derici konseri için bu alanda olacağız' dedi.

Yine festivale katılan Elif Naz Söker ise şöyle konuştu:

'Biz zaten yıllardır bu festivale geliyoruz. Hatta iple çekerek bekliyoruz. Sanatçıları aynı şekilde etkinlikleri de' Çatalca için çok güzel oluyor. Genellikle babaannem börek yarışmasına katılıyor, ona eşlik ediyoruz. Bütün yarışmaları izlemeye çalışıyoruz. Konserlere zaten geliyoruz. Sosyallik açısından da festival gayet iyi çünkü sadece Çatalca'dan değil, buranın dışından da insanlar geliyor. Bu sayede kaynaşabiliyoruz. Yeni insanlarla tanışabiliyoruz.?

'MİNİK ÖĞRENCİLERİM DE FESTİVALDE YARIŞACAK'

Festivalin 22'sine de şahit olduğunu belirten Muzaffer Uyan da ' Açılışımız bu yıl çok coşkulu oldu. Biz de bu coşkuyu hep beraber yaşıyoruz. İlk akşam Kıraç konseri var. Diğer akşamlar da konserler olacak. Börek yarışmasından Bebek Emekleme Yarışmasına kadar birçok etkinlik olacak. Festivalimiz güzel bir şekilde geçecek. Aynı zamanda Çatalca bölgesinin karate antrenörü olarak minik öğrencilerim de yarışacak. Zaten güzel bir festival olacağı açılışından belli oldu' şeklinde konuştu.

FESTİVALDE SAHNE ALACAK OLAN SANATÇILAR

Festivalde sahne alacak olan sanatçılar ise şöyle:

'Kıraç, İrem Derici, Derya Bedavacı, Ekin Uzunlar, Köfn, Merve Özbey, İbrahim Tatlıses.'