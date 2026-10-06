Çanakkale Eceabat'ta Dünya Yürüyüş Günü kapsamında 12 kilometrelik yürüyüş yapıldı

Çanakkale Eceabat'ta Dünya Yürüyüş Günü kapsamında 12 kilometrelik yürüyüş yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale Eceabat'ta Dünya Yürüyüş Günü etkinlikleri kapsamında Zığındere'de yürüyüş yapıldı. 12 kilometrelik yürüyüşe Eceabat Kaymakamı Kerem Yenigün, daire müdürleri ve sağlık çalışanları katıldı; katılımcılar Çanakkale Muharebeleri'nin izini sürdü.
Çanakkale'de Dünya Yürüyüş Günü etkinlikleri çerçevesinde Zığındere Harp Yolu'nda yürüyüş gerçekleştirildi.
Çanakkale'nin Eceabat ilçesi Zığındere mevkiinde Dünya Yürüyüş Günü etkinlikleri çerçevesinde yürüyüş gerçekleştirildi. 12 kilometrelik yürüyüşte katılımcılar ataların kahramanlık destanını anarak, Çanakkale Muharebeleri'nin izini sürdü. Yürüyüşün sonunda katılımcılar hatıra fotoğrafı çekildi. Yürüyüşe Eceabat Kaymakamı Kerem Yenigün, daire müdürleri ve sağlık çalışanları katıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı