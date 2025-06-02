Çanakkale'deki Antik Liman Kalp Şeklinde Pembe Göl Haline Geldi

Çanakkale'deki Antik Liman Kalp Şeklinde Pembe Göl Haline Geldi
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Çanakkale'nin Ezine ilçesindeki Alexandria Troas Antik Kenti'nin 2 bin yıllık iç limanı, zamanla kalp şekline dönüştü ve içerisindeki tuzlu su belli dönemlerde pembe renge bürünerek dikkat çekiyor. Kalpli Göl, doğa koşulları ile turizme katkı sağlamaya devam ediyor.

Çanakkale'de 2 bin yıllık antik liman kalpli pembe göle dönüştü

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Dalyan köyündeki Alexandria Troas Antik Kenti'nin 2 bin yıllık iç limanı, zamanla denizle bağlantısı kesilince, doğa şartlarına bağlı olarak kalp şeklini aldı. İçerisindeki tuzlu su da yılın belli dönemlerinde pembe renge dönüşünce ortaya kalpli pembe göl çıktı. Kalpli göl, bugünlerde yeniden pembeleşmeye başladı. Pembeye bürünen ve kalp şekli ile dikkati çeken 'Kalpli Göl', dron ile böyle görüntülendi.

Alexandria Troas Antik Kenti'nin ticaret merkezi olarak uzun süre hizmet eden 2 bin yıllık iç limanı, günümüzde ise kalpli pembe göl olarak turizme katkı sağlıyor. Dış liman ile bağlantısı zamanla ortadan kalkan antik kentin iç limanı bir göle dönüştü. Sıcaklık ve tuzluluğun artmasından dolayı 'dunaliella salina' adlı mikroskobik bitkisel canlının fazla üremesinden kaynaklı yaşanan pembe ve kırmızıya yakın tonlar, göle farklı bir görünüm kazandırıyor. Zamanla da doğa şartlarına bağlı olarak suyun çekilmesi ile kalp şeklini aldı. İçerisindeki tuzlu suyun yılın belli dönemlerinde pembe renge bürünmesiyle 2 bin yıllık antik liman, dünya üzerinde bilinen ve pembe renge sahip 8 gölden birisi haline geldi. Ziyaretçilerin çekip, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla popülerliği artan kalp şeklindeki gölün suyu, bugünlerde yine pembeye çalmaya başladı. Pembeye bürünen ve kalp şekli ile dikkati çeken 'Kalpli Göl', dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HATİCE ÇEKİL - Kültür Sanat
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