Çakallar köy hayrında eller yağmur için semaya kalktı

Balya ilçesine bağlı Çakallar köyünde geleneksel hayır yemeğinde eller yağmur için semaya kalktı. Geleneksel olarak her yıl yapılan köy hayrına yüzlerce kişi katıldı.

Balıkesir Balya Çakallar Köyü Yukarı Mahalle Köyünün her yıl geleneksel olarak devam eden köy yağmur hayrına katılan yüzlerce kişi yağmur duasına katıldı. Balya yöresinde yapılan ilk köy hayrı olması nedeni ile katılım oranı yüksek oldu. Çakallar köy hayrına Balya Kaymakamı Murathan Cebeci, ilçede bulunan STK'lar, komşu köyler, vatandaşlar katıldı. Köy hayrında eller yağmur için semaya kalkarken, Allah'ın verdiği nimetlerin bereketli ve bol olarak vermesi için dua edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı