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Bursa Devlet Tiyatrosu Gençlik Kursu Mezuniyet Töreni

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Bursa Devlet Tiyatrosu tarafından düzenlenen Feraizcizade Gençlik Kursu'nun 51. dönemi mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Ünlü sanatçı Ahmet Uğurlu anısına yapılan törende duygu dolu anlar yaşandı.

Bursa Devlet Tiyatrosunca 51'incisi düzenlenen Feraizcizade Gençlik Kursunda 2023-2024 dönemi kursiyerleri, törenle sertifikalarını aldı.

Bursa Devlet Tiyatrosundan yapılan açıklamaya göre, 51 yıldır çok sayıda yıldız ismi sahnelere kazandıran kursun sertifika töreni, oyunculuk hayatına bu kurslarda başlayan ve 30 Mayıs'ta 71 yaşında vefat eden ünlü sanatçı Ahmet Uğurlu anısına saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı. "Geleneksel Feraizcizade Gençlik Kursu"nun mezuniyet töreninde duygu dolu anlar yaşandı.

Kursu başarıyla tamamlayan gençler, belgelerini Bursa Devlet Tiyatrosu sanatçılarının ellerinden aldı.

27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde sahneledikleri Turgut Özakman'ın yazdığı, Berrin Kulya Balkanlar'ın yönettiği "Ah Şu Gençler" oyunu ile mezuniyetlerini taçlandıran gençler, Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde düzenlenen sertifika töreniyle mezuniyet coşkusunu yaşadı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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