Uluslararası Bursa Festivali kapsamında gerçekleştirilen Retrobüs konseriyle Bursa'da nostaljik bir atmosfer yaşandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Retrobüs Grubu'nun tiyatral sahne şovunu Bursalılarla buluşturarak 80'ler ve 90'lara özel müzikal bir yolculuk sundu. Konser öncesinde Dj Uğur Başaran'ın performansıyla sahne şovu daha da renklendi. Retrobüs grubu solisti Fırat Şahverd'in Nihat Doğan taklidi ise izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Bursa'da Retrobüs ile nostalji rüzgarı

BURSA - Uluslararası Bursa Festivali, tüm heyecanıyla devam ediyor. Bu yıl 61.si gerçekleştirilen Bursa Festivali'nde Retrobüs ile nostalji rüzgarı esti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Bursa'da yaşayan vatandaşlara 80'ler ve 90'lara özel müzikal zaman yolculuğu yaşatmak, 80'ler ve 90'larda Bursa'da yaşam kültürünü canlandırmak ve o döneme damga vuran müzikleri Retrobüs Grubu'nun tiyatral sahne şovunu Bursa'lı vatandaşlar ile buluşturdu.

Retrobüs konserinden önce Dj Uğur Başaran performansı ile vatandaşlara güzel bir sahne şovu yaşattıktan sonra Retrobüs grubu sahnedeki yerini aldı.

Retrobüs grubu solistinden Nihat Doğan taklidi

Konserin başlarken Retrobüs grubu solisti Fırat Şahverd den eğlenceli bir Nihat Doğan taklidi geldi. Cem Karaca'nın " bu son olsun" isimli parçasını coverladıktan sonra, gitme buradan şarkısını Nihat Doğan sesi ile söyleyen Fırat Şahverd, "Nihat Doğan'a son olsun, şaka yapıyorum. Az önce orijinal versiyonunu dinledim kuliste, depremden önce tüm gündemimiz Nihat Doğan'ın yaptığı cover'dı. Öyle taklit yeteneğine gerek yok, gırtlağa balgam bırakıyorsunuz kendiliğinden çıkıyor. Bu felaketler son olsun, felaket derken Nihat Doğan'ı kastetmedim estağfurullah. Hepimizin başı sağ olsun, Allah bir daha böyle felaketler, dertler yaşatmasın hepimize geçmiş olsun. Doğarken ağladı insan bu son olsun bu son" dedi.