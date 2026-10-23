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Bursa'da 'İki Kişilik Oyun' Mert Fırat ve Binnur Kaya ile AKKM'de sahnelendi

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Bursa'da Merinos AKKM'de sahnelenen 'İki Kişilik Oyun' sanatseverlerle buluştu. Mert Fırat ve Binnur Kaya'nın aynı sahneyi paylaştığı tek perdelik komediye ilgi yoğundu; evlilik, boşanma ve toplumsal roller mizahi dille ele alındı, oyuncuların performansı beğeni topladı.

Bursa'da oyuncular Mert Fırat ve Binnur Kaya'nın aynı sahneyi paylaştığı "İki Kişilik Oyun" sanatseverlerle buluştu.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) sahnelenen oyuna sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Tek perdelik komedide evlilik, boşanma, sadakat ve toplumsal roller mizahi bir dille ele alındı.

Gösteride Binnur Kaya ve Mert Fırat'ın performansları izleyicilerden beğeni topladı.???????

Kaynak: AA
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