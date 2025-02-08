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Bursa'da 'Destanların Dansı' Etkinliği Yoğun İlgi Gördü

Bursa'da 'Destanların Dansı' Etkinliği Yoğun İlgi Gördü
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Bursa'da Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Destanların Dansı' etkinliği, Türk destanlarını dans ve görsel şovlarla sahneye taşıdı. Sanat yönetmenliğini Serhat Turak'ın üstlendiği gösteride 40 kişilik dans grubu, geleneksel kostümleriyle etkileyici performanslar sergiledi.

Bursa'da, sanat yönetmenliğini Serhat Turak'ın üstlendiği Türk destanlarının dans, gösteri ve görsel şovlarla anlatıldığı "Destanların Dansı" seyirciyle buluştu.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki etkinliğe, Bursalı sanatseverler ilgi gösterdi.

Nuh Tufanı'ndan Dede Korkut'a, Orta Asya'dan Çanakkale Zaferi'ne, Dört Element'ten Nevruz'a, Sarı Gelin'den Tomris'e, Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar tarihin en görkemli destanları ve kahramanları sahneye taşındı.

Gösteride 40 kişilik dans grubu, geleneksel kostümleriyle renkli koreografiler sergiledi.

Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü - Kültür Sanat
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