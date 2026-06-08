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Ninelerinin dokuduğu kumaşlardan dikilen bluzlarla defileye çıktılar

Ninelerinin dokuduğu kumaşlardan dikilen bluzlarla defileye çıktılar
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Burhaniye Halk Eğitim Merkezi'nin düzenlediği yıl sonu sergisinde 500 kursiyerin eserleri sergilendi. Moda tasarım öğrencileri, ninelerinin dokuduğu kumaşlardan yapılan elbiselerle defile yaparak büyük beğeni topladı.

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği yıl sonu sergisi yoğun ilgi gördü.

Ahmet Akın Kültür Merkezinde düzenlenen yıl sonu sergisinde 500 kursiyerin binlerce eseri yer alırken, düzenlenen defile de büyük ilgi gördü. Moda tasarım eğitmeni Gülsüm Ak'ın öğrencileri de iki kuşak öncesinde ninelerinin dokuduğu kumaşlardan dikilen elbiselerle podyuma çıkı. Defilenin yoğun ilgi gördüğünü kaydeden kurs eğitmeni Gülsüm Ak, "Biz de defilemizde ninelerimizin ilmek ilmek dokuduğu kumuşlardan hazırlanan bluzlarla podyuma çıktık. Kıyafetlerimiz büyük ilgi gördü. Eski kıyafetlere günlük yaşamda da önem verilmesini istiyoruz. Kurslarımıza 40 kişi katılmaktadır" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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