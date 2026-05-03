Burhaniye'de Çölyaklılar bir araya geliyor

Burhaniye ilçesinde, Edremit Körfezi Çölyak Derneği üyeleri 10 Mayıs da bir araya geliyor. Dernek Başkanı Betül Özdemir Kaya, üyeleri 10 Mayıs da Sekiz Eylül Kafe de buluşmaya çağırdı.

Edremit Körfezi Çölyak Derneği Başkanı Betül Özdemir Kaya, "Derneğimiz kurulduğu 2018 yılından buyana Körfezdeki Çölyaklılar ile farklı etkinlikler ile bir araya geliyoruz. Mayıs ayı Çölyak farkındalık ayı olduğu için Dernek olarak her yıl düzenlediğimiz, geleneksel hale gelen Glutensiz Kahvaltı Etkinliğimizde Körfezdeki Çölyaklilar ile birlikte 10 Mayıs da Sekiz Eylül Aile Çay Bahçesinde Dünya Çölyak Günümüzü hep birlikte kutlayacağız. Bütün üyelerimizi bekliyoruz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı