Bülent Ortaçgil, Bodrum Antik Tiyatro'da konser verecek

Sanat yaşamının 50'nci yılını geçen yıl bir dizi konserle kutlayan usta müzisyen Bülent Ortaçgil, 29 Haziran'da Bodrum Antik Tiyatro'da sevilen eserlerini seslendirecek. Sanatçıya, usta müzisyenler Erkan Oğur, Cem Aksel, Baki Duyarlar ve Erdal Akyol'in eşlik edecek.

Sanat yaşamının 50'nci yılını geçen yıl bir dizi konserle kutlayan usta müzisyen Bülent Ortaçgil, 29 Haziran'da Bodrum Antik Tiyatro'da sevilen eserlerini seslendirecek. Sanatçıya, usta müzisyenler Erkan Oğur, Cem Aksel, Baki Duyarlar ve Erdal Akyol'in eşlik edecek.

Bodrum büyük bir müzik ziyafetine ev sahipliği yapacak. Türk müziğinin önemli sesi Bülent Ortaçgil, Bodrum Antik Tiyatro'da sahne alacak. Sanatçıya, usta müzisyenler Erkan Oğur, Cem Aksel, Baki Duyarlar ve Erdal Akyol eşlik edecek. Ortaçgil, sevilen şarkılarını seslendireceği sahneyi konuk sanatçılar Birsen Tezer ve Jehan Barbur ile paylaşacak.

"Benimle Oynar mısın" adlı albümünü 1974 yılında çıkaran Bülent Ortaçgil, sanatının 50'inci yılını Türkiye genelinde düzenlediği bir disi konserle kutlamıştı.

Bületn Ortaçgil'in Bodrum konseriyle ilgili yapılan açıklamada, biletlerin Passo ve Biletix'ten alınabileceği ve 0850 205 10 20 numaralı telefondan bilgi temin edilebileceği belirtildi.