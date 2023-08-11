Bosna Hersek'te 29'uncu Saraybosna Film Festivali Başladı

Bosna Hersek'te düzenlenen 29. Saraybosna Film Festivali, sinema dünyasının önemli isimlerinin katılımıyla başladı. Festival kapsamında birçok film gösterimi yapılacak ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Bosna Hersek'te 29'uncu Saraybosna Film Festivali (SFF) başladı.

Saraybosna Ulusal Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen açılış töreni kapsamında, sinema dünyasının önemli isimlerinin katılımıyla kırmızı halı geçişi yapıldı.

Güneydoğu Avrupa sinemasının en büyük etkinliği olarak adlandırılan ve 70 ülkeden 230'dan fazla filmin sinemaseverlerle buluşacağı SFF'nin açılış törenine dünyanın dört bir yanından binlerce sinemasever katıldı.

Ünlü rock grubu U2'nun solisti olarak tanınan İrlandalı şarkıcı Bono Vox da kırmızı halıda yürüdü ve katılımcıların ilgisiyle karşılaştı.

ABD'li yönetmen, film yapımcısı ve senarist Charlie Kaufman, festivalin açılış töreninde "Saraybosna'nın Kalbi" Onur Ödülü'ne layık görüldü.

SFF'nin açılışı ise Slovenyalı yönetmen Nenad Cicin-Sain'in "Kiss the Future" (Geleceği Öpmek) filmiyle yapıldı. Yapımcıları arasında Matt Damon ve Ben Affleck'in bulunduğu film, Bosna Hersek'teki savaş sırasında kuşatma altında tutulan Saraybosna'daki halkın mücadelesini konu alıyor.

Festival, Saraybosna'nın yanı sıra ülkenin diğer büyük kentleri Mostar ve Tuzla'da sinemaseverlerle buluşacak.

Tabii'nin Rumi dizisinin dünya prömiyeri de SFF'de

TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanan "Mevlana Celaleddin-i Rumi" dizisi ise dünya prömiyerini SFF'de yapacak.

Başrollerini Bülent İnal, Kaan Yıldırım, Ahu Türkpençe, Devrim Özkan, Mehmet Ali Nuroğlu, Mert Turak ve Nilay Deniz'in paylaştığı, büyük İslam alimi Mevlana'nın yaşadığı dönemi konu alan Rumi dizisinin ilk bölümü, 12 Ağustos'ta Saraybosna Ulusal Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluşacak.

18 Ağustos'ta sona erecek festivalde 49 film yarışacak

SFF'de uzun metrajlı film, kısa film, belgesel film ve öğrenci filmleri kategorilerinde 49 film, "Saraybosna'nın Kalbi" ödülünü alabilmek için yarışacak. Festivalde "Uzun metrajlı film" kategorisinde yer alan filmlerden 2'si dünya prömiyerini, 5 film de bölgesel prömiyerini yapacak.

18 Ağustos'ta sona erecek ve dünyanın birçok yerinden 100 bin kişinin ziyaret etmesi beklenilen festivalde ayrıca, film gösterimlerinin yanı sıra sinema ile ilgili birçok alanda çeşitli etkinlikler de gerçekleştirilecek.

Bosna Hersek'te savaşın izlerini silmek amacıyla başlatılan ve çeyrek asırdır devam eden SFF, bugüne kadar dünyaca ünlü isimleri konuk etti.

SFF tarihi boyunca festivalin en özel ödülü olan "Saraybosna'nın Kalbi" Onur Ödülü, 2010'da Morgan Freeman, 2011'de Angelina Jolie, 2016'da Robert de Niro, 2017'de Oliver Stone, 2018'de Nuri Bilge Ceylan, 2019'da Tim Roth, 2021'de Wim Wenders ve 2022'de Ruben Östlund, Jesse Eisenberg ve Mads Mikkelsen'a takdim edildi.

Festivale, Brad Pitt, Orlando Bloom, Daniel Craig ve John Malkovich gibi dünyaca ünlü isimler de katılırken, çok sayıda Türk yapımı da ödül aldı.