Bodrum'un 600 yıllık eski köyünün 'iki çınarı'nı duygulandıran gezi

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki 600 yıllık geçmişe sahip terk edilmiş eski Sandıma köyünde doğup büyüyen 85 yaşındaki Osman Çınar ve 88 yaşındaki Fevzi Demir, yıllar sonra çocukluklarının geçtiği sokakları gezerek hatıralarını tazeledi.

Yalıkavak Mahallesi'nde yer alan ve geçmişte yaklaşık 150 hanenin bulunduğu belirtilen bölgede yaşayanların çiftçilik ve tarla işiyle uğraşması dolayısıyla 1960'lı yıllarda göç ettiği alanda iki eski dost, uzun aradan sonra bir araya gelerek duygu dolu anlar yaşadı.

Bastonlarına dayanarak taş sokaklarda yürüyen Çınar ve Demir, harabeye dönmüş evlerin arasında geçmişteki komşuluk ilişkilerini ve köy yaşamını yad etti.

Osman Çınar, AA muhabirine, 1952 yılında mezun olduğu eski ilkokulunu yeniden görmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Yalıkavak'ın ilk yerleşim yerinin Sandıma olduğunu belirten Çınar, merkezdeki lüks yaşama rağmen geçmişteki birlik ve beraberliği özlediğini dile getirdi.

Çınar, Sandıma'nın köklü bir tarihe sahip olduğunu vurgulayarak, "Burada birlik ve beraberliğimiz çok daha güzeldi. Okulumu yeniden görmek beni çok mutlu etti. Öğretmenim bu okulda sadece okuma yazmayı değil, hayatı öğretti. Yalıkavak merkezde milyonluk yatlar var ama ben buradaki yaşamı özlüyorum. Dünyaya bir kez daha gelsem yine burada yaşamak isterim." dedi.

Çınar'ın çocukluk arkadaşı Fevzi Demir ise yaşlılığa bağlı nedenlerle köye sık gelemediğini ancak hatıralarının her zaman taze olduğunu dile getirdi.

İnsanın doğup büyüdüğü yeri unutamadığını belirten Demir, "Buraya her an gelmek istiyorum ama yaşlılığa bağlı nedenlerle gelemiyorum ancak akşam yattığım zaman hayallerimde gözümün önünden geçiriyorum. 'Ah o günler, eski günler' diyorum. O zamanlar sevgi, saygı vardı, büyüklere hürmet vardı." diye konuştu.

Baba Dostları Derneğini kurdu

Yalıkavak Mahallesi'nde 1999-2014 yılları arasında 3 dönem muhtarlık yapan ve tarihi Sandıma köyü hakkında bilgiler veren Ragıp Kalın da kendisinin de doğma büyüme Yalıkavaklı olduğunu, yakın çevresinin de katılımıyla Baba Dostları Derneğini kurduklarını ve bu derneğin çatısı altında büyüklerine sahip çıkmaya çalıştıklarını ifade etti.

Taş mimarisi ve doğal yapısıyla dikkati çeken Sandıma köyü, üst kısmındaki Gökçebelen yerleşim alanıyla geçmişin izlerini taşımaya devam ediyor.