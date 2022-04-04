Bodrum'da köpeğin saldırısına uğrayan oyuncu Tuan Tunalı yaralandı - Haberler

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Bodrum'da köpeğin saldırısına uğrayan oyuncu Tuan Tunalı yaralandı

AA - Oyuncu Tuan Tunalı - Kültür Sanat
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğrayan oyuncu Tuan Tunalı, yüzünden yaralandı.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğrayan oyuncu Tuan Tunalı, yüzünden yaralandı.

Tunalı, Gümüşlük Mahallesi'nde kaldığı otelin sokağında yürüyüş yaptığı sırada sahipsiz köpeği sevmek için yanına eğildi.

Bu sırada sahipsiz köpek Tunalı'nın üzerine atladı.

Tunalı, kendini geriye çekmesine rağmen köpek ısırığıyla yüzünden yaralandı.

Gümüşlük Aile Sağlığı Merkezine giden oyuncuya pansuman ve kuduz aşısı yapıldı.

Tunalı, AA muhabirine, ciddi bir sorunun olmadığını belirterek, "Gece karanlıkta bir köpek sevmek istedim. Belki ben biraz fazla ileri gitmiş olabilirim. Köpek de haliyle refleks olarak bir tepki verdi. Korkulacak bir durum yok. Canları sevmeye devam edelim." diye konuştu.

Bodrum'da köpeğin saldırısına uğrayan oyuncu Tuan Tunalı yaralandı

Bodrum'da köpeğin saldırısına uğrayan oyuncu Tuan Tunalı yaralandı

Bodrum'da köpeğin saldırısına uğrayan oyuncu Tuan Tunalı yaralandı

AA / Oyuncu Tuan Tunalı - Kültür Sanat

Tuan Tunalı, Bodrum, Muğla, Köpek, Kültür Sanat, Haberler

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