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Birecik'te Kelaynak Kuşları Doğaya Salındı

Birecik'te Kelaynak Kuşları Doğaya Salındı
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki Kelaynak Üreme İstasyonu'nda koruma altında tutulan 290 kelaynak kuşu, üreme dönemleri dolayısıyla doğaya salındı. Bu işlem, kuşların doğal yaşamlarını sürdürebilmeleri için önemli bir aşama olarak değerlendiriliyor.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki Kelaynak Üreme İstasyonu'nda nesli tükenme tehlikesinde olduğu için koruma altında bulunan 290 kuş, üreme dönemleri dolayısıyla doğaya salındı.

Dünyada popülasyonları Fas ve Türkiye'de bulunan kelaynaklar, 1977'den bu yana ilçede Fırat Nehri kenarındaki, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Kelaynak Üreme İstasyonu'nda koruma altında tutuluyor.

Kelaynak Üreme İstasyonu'nda bulunan 290 kelaynak, üremeleri ve doğal yaşamlarını sürdürebilmeleri için kafesten çıkarılarak doğaya salındı. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan kelaynaklar, göç döneminin yaklaştığı yaz sonunda yeniden kafese alınacak.

"Şubat ayı onlar için yeni aşama"

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, istasyonda düzenlenen törende AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin yeraltı ve yer üstü zenginliklerinin yanı sıra doğal hayat ağı açısından da önemli değerlere sahip olduğunu söyledi.

Kelaynak kuşlarının Türkiye'de ve Fas'ta bulunan çok özel hayvanlar olduğunu belirten Şıldak, şunları kaydetti:

"Burada da Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğümüzün üretme istasyonunda 290 kuşumuz mevcut. Bugün hep birlikte gelip burada kuşlarımızın şubat ayından itibaren her yıl artık dönemsel olarak geleneksel hale gelen üreme sezonuna başlangıç anlamında, kafesten serbest bırakılmaları suretiyle salınımlarını gerçekleştirdik. Şubat ayı onlar için yeni aşama. Hazirana kadar tabiatta bulunacaklar ancak bunlar çok özel kuşlar olduğu için Birecik'i de çok sevdikleri için Birecik'ten ayrılmıyorlar."

Şıldak, hayvanların neslinin tükenmemesi için çaba sarf eden Doğa Koruma ve Milli Parklar çalışanları ile Birecik halkına teşekkür etti.

Törene, Birecik Kaymakamı Mustafa Gürbüz, Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit, Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü Hakan Mumcuoğlu ve ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Kültür Sanat
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