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Bir Destandır Kut'ül Amare Oyunuyla Sanatseverlerle Buluştu

Bir Destandır Kut'ül Amare Oyunuyla Sanatseverlerle Buluştu
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AK Parti 22. Dönem Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu'nun yazdığı 'Bir Destandır Kut'ül Amare' oyunu, Kahramankazan'da düzenlenen Kut'ül Amare Zaferi'nin 109. yıl kutlama programında sahnelendi. Duygusal anların yaşandığı etkinlikte protokol üyeleri ve birçok vatandaş hazır bulundu.

AK Parti 22. Dönem Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu tarafından yazılan "Bir Destandır Kut'ül Amare" oyunu Ankara'da sanatseverlerle buluştu.

Kahramankazan Kaymakamlığı ve Kahramankazan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen Kut'ül Amare Zaferinin 109. yıl kutlama programında sahnelenen oyun duygusal anlar yaşattı.

Programa, Kahramankazan Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, Kahramankazan Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Baykurt, Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Onurkan Gülderen, Kahramankazan İlçe Emniyet Müdürü Erol Yavuz, Kahramankazan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım, ilçe protokolü, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Burcu İnanır - Kültür Sanat
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