BEUN'da 29. Bilim ve Gençlik Haftası Başladı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde geleneksel Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası, kortej yürüyüşü ve açılış töreniyle başladı. Rektör Özölçer, etkinliklerin öğrencilerin sosyalleşmesi için önemli olduğunu vurguladı. Festival 3 gün sürecek.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) tarafından geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası, bu yıl 29'uncu kez kapılarını açtı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi önünden başlayan ve ana kampüsteki etkinlik meydanına kadar süren coşkulu kortej yürüyüşüyle start alan festival, bilimsel, kültürel ve sosyal etkinliklerle devam edecek.

Protokol ve öğrenciler kortejde buluştu

Üniversite yönetimini, akademik ve idari personeli ile öğrencileri bir araya getiren yürüyüşe BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, rektör yardımcıları, dekanlar ve yüksekokul müdürleri katıldı. Marşlar eşliğinde tamamlanan yürüyüşün ardından festival alanına ulaşan protokol üyeleri, resmi açılış kurdelesini kesti. Açılışın ardından halk oyunları gösterileri sergilenirken, protokol üyeleri ve katılımcılar kampüs içerisinde kurulan tanıtım stantlarını ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"Öğrencilerimizin sosyalleşmeye ve enerji depolamaya ihtiyacı var"

Açılış töreninde konuşan BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, yoğun akademik takvimin ardından bu haftayı tamamen öğrencilere ayırdıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Üniversitelerdeki bu geleneksel şenlikler, yoğun eğitim ve bilimsel çalışmaların arasında öğrencilerimize nefes aldırmayı amaçlıyor. Gençlerimizin eğlenmeye, sosyalleşmeye, projelerini sergilemeye ve kültürel faaliyetlerle enerji depolamaya ihtiyaçları var. Konserler, tiyatrolar ve çeşitli etkinliklerle dolu, verimli bir hafta geçirmeyi hedefliyoruz."

3 gün boyunca etkinlikler sürecek

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile aynı döneme denk gelen organizasyonda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitleri rahmetle anan Rektör Özölçer, yaklaşan Kurban Bayramı'nı da tebrik etti. 29. Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası kapsamında, kampüs alanında 3 gün boyunca çeşitli konserler, tiyatro gösterileri, bilimsel ve kültürel etkinlikler düzenlenmeye devam edecek. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
