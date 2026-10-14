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Bayburtlu sanatçı Ahıskalıoğlu, 17’nci ölüm yıl dönümünde 25 eseriyle anılıyor

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Bayburtlu sanatçı Ahıskalıoğlu, 17’nci ölüm yıl dönümünde 25 eseriyle anılıyor
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Bayburtlu halk müziği sanatçısı ve bestekar Mustafa Ahıskalıoğlu, vefatının 17’nci yılında türküleri ve kent kültürüne katkılarıyla anılıyor. 1940’ta Bayburt’ta doğan sanatçının MESAM kayıtlarında 25 eseri bulunuyor; iki sazı Baksı Müzesi’nde sergileniyor.

Bayburtlu halk müziği sanatçısı ve bestekar Mustafa Ahıskalıoğlu, vefatının 17'nci yılında türküleri ve kent kültürüne katkılarıyla anılıyor.

13 Ekim 2009'da hayatını kaybeden Ahıskalıoğlu, 1940 yılında Bayburt'ta dünyaya geldi. Geçimini marangozluk yaparak sağlayan sanatçı, bir yandan da Bayburt türkülerini yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için çalıştı.

Kara basma iz olur türküsüyle geniş kitlelerce tanınan Ahıskalıoğlu'nun, MESAM kayıtlarında yer alan 25 eseri bulunuyor. Tiliko, al yeşil giyinmiş sunalar, küp dibinde pastırma, Ulu Camii direk ister ve hükümetin kapıları burmalı isimli türküler, sanatçının bilinen eserleri arasında yer alıyor.

Sanatçının kültürel mirası, vefatının ardından da yaşatılmaya devam etti. Ahıskalıoğlu'na ait iki saz Baksı Müzesi'nde sergilenirken, Bayburt Üniversitesi Müzik Bölümünde 2024 yılında bir sınıfa sanatçının adı verildi. Üniversite akademisyenlerinin Ahıskalıoğlu'nun hayatı ve eserleri üzerine hazırladığı çalışma da uluslararası bir akademik dergide yayımlandı.

Bayburt folklorunun önemli isimleri arasında gösterilen Ahıskalıoğlu, türküleri ve bestelerinin yanı sıra yöresel müziğin korunması için verdiği emekle de hatırlanıyor. Sanatçının hayatının son döneminde dile getirdiği "Türkülerinize sahip çıkın" sözü, Bayburt türkülerinin yaşatılmasına yönelik çağrısı olarak hafızalarda yer alıyor.

Ahıskalıoğlu, aradan geçen 17 yıla rağmen eserleriyle Bayburt'un kültürel hafızasındaki yerini koruyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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