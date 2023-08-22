Barabar, ENKA Açıkhava Tiyatrosunda müzikseverlerle buluşacak
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Serkan Keskin, Taner Ölmez ve Fırat İkisivri'den oluşan Barabar topluluğu, Türk halk müziği şarkılarını Batı müziği enstrümanları ve altyapısıyla düzenleyerek müzikseverlere keyifli bir yolculuk sunacak. Etkinlik ENKA Açıkhava Tiyatrosunda 29 Ağustos'ta gerçekleşecek ve eylülün ikinci haftasına kadar devam edecek. Öğrenciler, ENKA Sanat'ın 40. yaşına özel 40 liradan etkinlik biletlerini satın alabilecekler.
Barabar, ENKA Açıkhava Tiyatrosunda müzikseverlerle buluşacak.
Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Serkan Keskin, Taner Ölmez ve Fırat İkisivri'den oluşan topluluk, 29 Ağustos'ta sahne alacak.
Türk halk müziği şarkılarını Batı müziği enstrümanları ve altyapısıyla düzenleyen grup, repertuvarlarıyla müzikseverleri Anadolu topraklarında keyifli bir yolculuğa çıkartacak.
ENKA Açıkhava Tiyatrosu etkinlikleri, eylülün ikinci haftasına kadar sürecek. Öğrenciler etkinlik biletlerini, ENKA Sanat'ın 40. yaşına özel 40 liradan edinebilecek.??????????????