Bandırma'da 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla "Bir çöp de sen at" etkinliği yapıldı - Haberler

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Bandırma'da 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla "Bir çöp de sen at" etkinliği yapıldı

AA - Ahmet Pesen - Kültür Sanat
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Bandırma'da 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla 'Bir çöp de sen at' etkinliği yapıldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla "Bir çöp de sen at" etkinliği gerçekleştirildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla "Bir çöp de sen at" etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik, Bandırma Belediyesi, Kent Konseyi ve STK'ların katılımıyla Hürriyet Parkı'nda düzenlendi.

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, etkinlik öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, yeşil alanları Bandırma'ya kazandırmaya devam ettiklerini söyledi.

Bandırma Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat da yaz aylarında orman yangınlarının artmaması için insanların çevreyi kirletmemeleri gerektiğini dile getirdi.

Tema Vakfı Bandırma Sorumlusu Burak Uğur da gençlere ve çocuklara çevre duyarlılığını kazandırmak için TEMA Vakfı olarak bu tarz etkinlikleri çok önemsediklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından katılımcılar ve vatandaşlar çevre temizliği yaptı.

AA / Ahmet Pesen - Kültür Sanat

Dünya Çevre Günü Kent Konseyi Balıkesir Kültür Sanat Haberler

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