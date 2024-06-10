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Balıkesir Güzel Sanatlar Derneği'nde Yıl Sonu Resim Sergisi Açıldı

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Balıkesir Güzel Sanatlar Derneği'nde eğitim gören öğrencilerin yıl sonu resim sergisi Balıkesir Güzel Sanatlar Galerisi Sergi Salonunda açıldı. Toplam 33 sanatçının eserlerinin yer aldığı sergi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Balıkesir Güzel Sanatlar Derneği (BALSANAT)'nde eğitim gören öğrencilerin yıl sonu resim sergisi açıldı.

Balıkesir Güzel Sanatlar Galerisi Sergi Salonunda dernekte sanat eğitimi gören çocuk ve gençlerden oluşan toplam 33 sanatçının eserleri açılan sergi ile sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sergi açılışı öncesi konuşan Balıkesir Güzel Sanatlar Derneği resim öğretmeni Şeyma Kandil, "Burada yıl boyunca öğrencilerimizin yaptığı eserleri sergilemek için buradayız. Toplam da 33 öğrencimiz var ve her birinin farklı çalışması yer almakta. Tuvaller, kara kalemler, sulu boyalar bu tarz çalımalar mevcuttur. Öğrencilerimizin yaş aralığı ise 5 yaşından başlayarak 25 yaşına kadar öğrencimiz bulunmakta" dedi.

Balıkesir Güzel Sanatlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mualla Can da yaptığı konuşmada, sanatın insan yaşamındaki önemine dikkat çekerek dernek olarak çocuk ve gençlere erken yaşta sanat eğitimi verdikleri için mutlu olduklarını söyledi. Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Aytekin Yılmaz, şehrin sanat hayatına sundukları katkılar için BALSANAT derneğine, sanatçılarına teşekkür etti.

Ayrıca dernekte eğitimi gören çocuk ve gençler ile resim öğretmenleri Şeyma Kandil ile Bahar Akdeniz'e teşekkür ve katılım belgeleri verildi.

Açılış sonrası sergi gezilirken, derneğin gençlerinden oluşan grup Sanat Galerisinin bahçesinde canlı olarak resim çalışması gerçekleştirdi.

Sergi sanatseverlerin gezip göre bilmesi adına 11 Haziran 2024 gün sonuna kadar açık kalacak.

Sergide, Bilge Derin Özkarasu, İdil Topçuoğlu, Berranur Akkuş, Alya Atlı, Öykü Naz Arlı, Ela Nur Arlı, Beren Tosyalı, Derin Ünal, Büşra Bayram, Beyza Gencer, Eda Altunışık, Elif Ece Selçuk, Elif Budak, Eymen Kaya, Harun Pekdağ, Feride Kılıç, Eylül Gerikoğlu, Metehan Tezcan, Hiranur Zengin, Sarp Yıldırım, Fadime Gül Çankaya, Bilge Ali Savaş, Derviş Sadi Güneş Savaş, Anıl Utay, Elif Hilal Aydoğan, Sevde Gülsüm Malkoç, Zeynep Betül Malkoç, Hiranur Kılıç, Beyza Çetin, Zeynep Yol, F. Zehra Yol, Hilal Koşar eserleri yer aldı

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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