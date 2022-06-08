BALIKESİR - Güney Marmara sahillerinde kıyı temizliği yapıldı - Haberler

BALIKESİR - Güney Marmara sahillerinde kıyı temizliği yapıldı
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Dalgıçların hazırlaması Çocukların kıyı temizliği Dalgıçların denizden çıkardığı atıklar Atıkların çöp aracına nakledilmesi Ahmet Demiray'ın açıklaması BALIKESİR - Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu Sualtı Teknolojisi Bölümü Öğretim Görevlisi Ahmet...
Dalgıçların hazırlaması
Çocukların kıyı temizliği
Dalgıçların denizden çıkardığı atıklar
Atıkların çöp aracına nakledilmesi
Ahmet Demiray'ın açıklaması BALIKESİR - Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu Sualtı Teknolojisi Bölümü Öğretim Görevlisi Ahmet Demiray öncülüğündeki dalgıçlar ve öğrenciler, denizden araç lastikleri, şişe ve benzeri atıkları çıkararak bertaraf edilmek üzere belediye ekiplerine teslim etti.
Gazetecilere açıklama yapan Demiray, çevreyi ve denizi temizlemek amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini belirterek, "Bu etkinlik kapsamında üniversitemiz öğrencilerinin desteğiyle çöplerin denizden çıkarılması, denizimizi temizlemek, çevreyi temizlemek, daha temiz bir Türkiye adına faaliyet gerçekleştirdik." dedi.