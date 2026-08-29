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Troya Efsanesi Roma'da Tanıtılıyor

Troya Efsanesi Roma'da Tanıtılıyor
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Roma'daki Troya sergisinin dünyada büyük ilgi gördüğünü, Homeros'un efsanesini 200 eserle tanıtmayı hedeflediklerini ve serginin Ekim ayına kadar süreceğini belirtti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, "Troya efsanesi, Homeros'un dizelerinden gelen efsaneyi biz bir şekilde dünyaya tanıtmak istiyoruz" dedi.

Çanakkale Kültür Yolu Festivali açılışına katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Roma'da açılan Troya sergisi hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Yardımcısı Yazgı, "14 Haziranda açtığımız sergimiz gerçekten tüm dünyada büyük bir etki oluşturdu. Roma'nın kalbi kolezyumda bu 2'nci sergimiz daha öncesinde Göbeklitepe sergimizi gerçekleştirmiştik. O da çok büyük bir ilgi ile karşılandı. Şimdi 2'ncisi Troya sergimiz ile büyük bir ses getirdik. Tüm yurtdışı hem bilimsel anlamda hem turizm anlamında birçok uzman şuanda bu sergiyi konuşuyor. Ekim ayına kadar sürecek olan sergi rekor sayıda ziyaretçi ile dünyada çok önemli bir yere sahip olabilecek bir sergiye imza atmış olacağız. Kültür Turizm Bakanlığı olarak Türkiye'mizin bugüne kadarki binlerce yıllık bir medeniyet birikiminin bir şekilde dünyaya tanıtılması bizim için önemli. Burada Çanakkale çok çok daha önemli. Troya efsanesi, Homeros'un dizelerinden gelen efsaneyi biz bir şekilde dünyaya tanıtmak istiyoruz. Bununla ilgili birçok filimler yapıldı, kitaplar yazıldı ama gerçek manada bilimsel anlamda oradaki 19 müzeden götürdüğümüz 200 eserle inanılmaz bir envantere ulaştı. Kolezyum gibi bir yerde de ziyaretçiler müzede uzun vakit geçiriyor. Çok özel bir işe imza attık. Bakanım Mehmet Nuri Ersoy'da en başından beri adım adım takip etti. Çok güzel sonuçların yakında haberini alacağız inşallah" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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