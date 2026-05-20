Milli Eğitim Bakanı Tekin, 'Ankara'da Bindallı' Kitabının Tanıtım Törenine Katıldı

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eşi Ayşe Tekin ile birlikte Ankara Olgunlaşma Enstitüsü'nde düzenlenen 'Ankara'da Bindallı' kitabının tanıtım törenine katıldı.

Programa, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali de katıldı. Bakan Tekin'e, Olgunlaşma Enstitüsü tarafından yayımlanan ve Anadolu'da geleneksel giyim kültüründe önemli bir yere sahip bindallıları konu alan kitap hakkında bilgi verildi. Tekin, kitabın hazırlanma süreci ve içeriğine ilişkin sorular sorarak çalışmalar hakkında bilgi aldı, değerlendirmelerde bulundu. Tanıtımın ardından enstitü bünyesindeki müzeyi gezen Bakan Tekin, burada sergilenen bindallıları inceledi ve eserler hakkında bilgi aldı. Program kapsamında Bakan Tekin'e sırma nakış tekniği uygulaması da gösterildi.

Bakan Tekin, "Biz çocuklarımızın kendi kültürünün sesini işitebilen, motifini okuyabilen, emeğin kıymetini bilen, güzelliği ölçüyle kavrayan; ailesiyle, milletiyle ve insanlıkla sahih bağ kurabilen şahsiyetler olarak yetişmesini önemsiyoruz. Bu anlamda kültürümüzü yeni kuşaklarla buluşturan çalışmaları kıymetli buluyoruz. 'Ankara'da Bindallı' eserinin hazırlanmasında emeği geçen Ankara Olgunlaşma Enstitümüzün kıymetli yöneticilerine, öğretmenlerine, usta öğreticilerine, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden akademik katkı sunan değerli hocalarımıza ve bu kültür emanetini ilmek ilmek geleceğe taşıyan bütün çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

'ANKARA'DA BİNDALLI'

Üç bölümden oluşan kitapta giyim, kalıp ve süsleme tekniklerine ilişkin akademik incelemelerin yanı sıra Ankara Olgunlaşma Enstitüsü müzesinde yer alan 23 bindallının dikiş, kalıp, desen ve süsleme özellikleri ele alındı. Eserde, bindallıların yapım teknikleri ile süsleme analizlerine de yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı