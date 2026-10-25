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Bakan Göktaş, Aile ve Çocuk Dostu Dizi Teşvik Ödülleri başvurularının sürdüğünü bildirdi

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Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, RTÜK işbirliğiyle düzenlenen 2026 Yılı Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizi Teşvik Ödülleri başvurularının sürdüğünü bildirdi. Son başvuru 31 Aralık 2026 olacak; aile ve çocuk odaklı hikayeler teşvik edilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2026 Yılı Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizi Teşvik Ödülleri için başvuruların devam ettiğini, aileyi merkeze alan, çocukların gelişimine katkı sunan hikayeleri teşvik etmeyi sürdüreceklerini bildirdi.

Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Aile bağlarımızı güçlendiren, evlatlarımızın dünyasını zenginleştiren ve değerlerimizi yansıtan nitelikli yapımların çoğalmasını önemsiyoruz. Bu anlayışla, RTÜK işbirliğiyle düzenlediğimiz '2026 Yılı Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizi Teşvik Ödülleri' için başvurular devam ediyor. Aileyi merkeze alan, çocuklarımızın gelişimine katkı sunan hikayeleri teşvik etmeyi sürdüreceğiz."

Bakan Göktaş, son başvuru tarihi 31 Aralık 2026 olan ödüller için "http://ailevecocukdostu.rtuk.gov.tr" adresinden başvuru yapılabileceğini belirtti.

Kaynak: AA
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