Bakan Ersoy: Çatalhöyük Vesilesiyle Emsalsiz Bilgilere Sahip Olduk

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Çatalhöyük'ün Anadolu'nun madencilik tarihine, mülkiyet kavramına ve kentleşme olgusuna dair emsalsiz bilgiler sunduğunu belirtti.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Çatalhöyük vesilesiyle o dönem Anadolu'sunun madencilik tarihine, mülkiyet kavramına, zirai üretimi ile kentleşme olgusuna dair emsalsiz bilgilere sahip olduk, oluyoruz" dedi.

Konya'da UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan, insanlığın ilk yerleşim yerlerinden Çatalhöyük'te, 2 yıl önce temeli atılan Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi, Bakan Ersoy'un katılımıyla açıldı. Burada konuşan Ersoy, "Çatalhöyük, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yerini alan hem ülkemizin hem de dünyanın çok önemli arkeolojik değerlerinden biridir. Bu değer dünyaya, insanlığın yaklaşık 9 bin yıl önceki hayat tarzına dair çok kıymetli bilgiler sunmaktadır. Evlerin biçimlerinden içerdikleri yapı malzemelerine, duvar resimlerinden rölyeflere sayısız materyal, binlerce yıl öncesine ışık tutmaktadır. Çatalhöyük vesilesiyle o dönem Anadolu'sunun madencilik tarihine, mülkiyet kavramına, zirai üretimi ile kentleşme olgusuna dair emsalsiz bilgilere sahip olduk, oluyoruz. Çatalhöyük, tıpkı Göbeklitepe gibi, uzun asırlar ötesinden devam edip, gelen en geniş anlamıyla medeniyetin temellerini anlamamızda anahtar bir yerleşim yeridir" diye konuştu.

'HOCALARIMIZ İLE EKİPLERİNİ ŞÜKRANLA ANIYORUZ'

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın arkeolojik zenginliklerin ortaya çıkartılması için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Ersoy, "Çatalhöyük, ülkemizde kurumsal kazı sisteminin tesis edildiği sistematik bir kazı alanı oluşuyla da çok değerlidir. 1958 yılından itibaren belirli aralıklarla süren kazılar, bize bu arkeolojik değeri kazandırdı. Bu vesileyle yıllar boyunca buraya emek veren hocalarımız ile ekiplerini şükranla anıyor, teşekkürlerimi sunuyorum. Sanata, kültüre, tarihi değerlere vizyoner bir yaklaşım sergileyen bakanlığımız; çok uluslu, disiplinler arası yöntemlerle, kurumsallaşmış kazı ve araştırmalarını artırarak sürdürmektedir. Arkeolojik zenginliklerimizin ortaya çıkartılması, restore edilmesi, ulusal ve uluslararası alanda tanıtılması adına tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde çalışmaktayız" dedi. Konuşmaların ardından Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi'nin açılışı yapıldı. (DHA)