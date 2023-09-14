Ayvalık Fotoğraf Sanatçısı Önder Aksoy'un Hayatı ve Eserleri Kitapta Anlatıldı

Ayvalık Belediyesi tarafından hazırlanan kültür yayınları çerçevesinde yayımlanan 'Bir Kent, Bir Fotoğraf Sanatçısı: Ayvalık'a Önder Aksoy ile Yeniden Bakmak' isimli kitabın tanıtım toplantısı düzenlendi. Kitap, Önder Aksoy'un biyografisini ve sanat yolculuğunu içeren fotoğraf seçkisiyle Ayvalık'ın kent hafızasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Yaklaşık 3 yıl önce hayatını kaybeden Ayvalıklı fotoğraf sanatçısı Önder Aksoy'un hayatının ve eserlerinin anlatıldığı, "Bir Kent, Bir Fotoğraf Sanatçısı: Ayvalık'a Önder Aksoy ile Yeniden Bakmak" isimli kitabın tanımı gerçekleştirildi.

Ayvalık Belediyesi tarafından hazırlanan kültür yayınları çerçevesinde yayımlanan kitabın tanıtım toplantısı, Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi'nde düzenledi.

Programda konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, geçmişi her yönüyle öğrenmek ve öğretmek konusunda sorumluluklarının bulunduğunu belirtti.

Önder Aksoy'un anısını yaşatmak için bir vefa kitabı hazırladıklarını aktaran Ergin, şunları kaydetti:

"Ayvalık Belediyesi Kültür Yayınları projemizin üçüncü kitabını sizlerle buluşturabildiğimiz için son derece mutluyuz. Kitabımızla Ayvalık kent arşivimize katkı sağlayacak yeni bir çalışmaya daha imza attığımıza inanıyoruz. 'Bir Kent, Bir Fotoğraf Sanatçısı: Ayvalık'a Önder Aksoy ile Yeniden Bakmak' başlığı taşıyan bu kitabımız Ayvalık'ın kent hafızasına 'Foto Önder' adıyla yerleşmiş olan Önder Aksoy'un biyografisini, onun 60 yıllık sanat yolculuğunu ve sanatçımızın kişisel arşivinden özenle seçilmiş fotoğraf seçkisini bizlere sunmaktadır. Yakın zamanda kaybettiğimiz sanatçımız ömrünün altmış yılını fotoğrafa adamıştır. Ayvalık'ta bizleri fotoğraf sanatıyla tanıştıran ilk isimlerden biri olmuştur. Kendisi sadece Ayvalık'ta değil aynı zamanda Türkiye fotoğraf tarihinde de önemli izler bırakmıştır."

Önder Aksoy'un eşi Gönül Aksoy ise, kitabın yayınlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Önder, aramızda değil ama artık yaşıyor." dedi.