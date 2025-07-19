Aydın'da Sıcak Havada Sahillerde Yoğunluk, Kent Merkezinde Sakinlik
Aydın'da hava sıcaklığı 40 dereceye ulaşırken, kent merkezinde sakinlik hüküm sürüyor. Kuşadası ve Didim sahillerinde ise yoğun ziyaretçi akını gözlemlendi. Sıcak havadan bunalanlar, plajlara ve gölgelik alanlara yöneldi.
Aydın'da sıcak hava dolayısıyla kent merkezinde sakinlik gözlenirken Kuşadası ve Didim sahillerinde yoğunluk oluştu.
Hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı kentte normal zamanda yoğun olan cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.
Dışarı çıkanlar, bunaltıcı sıcaktan dolayı parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.
Kentin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası ve Didim ilçelerindeki sahillerde ise yoğunluk gözlendi.
Kuşadası'nda sıcaktan bunalanlar Kadınlar Denizi ve Kuştur plajları başta olmak üzere ilçedeki sahillere akın etti.
Didim'deki dünyaca ünlü Altınkum Plajı'nda da yoğunluk oluştu.
Kaynak: AA / İbrahim Uzun - Kültür Sanat