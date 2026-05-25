ATO Türk Sanat Müziği Korosu sanatseverlerle buluştu

Adana Ticaret Odası Kültür ve Sanat Komisyonu öncülüğündeki ATO Türk Sanat Müziği Korosu, sezon finali konserinde sanatseverlerle buluştu. Şef Zafer Halaçoğlu yönetimindeki koro, sevilen eserleri seslendirirken izleyiciler de eşlik etti. Konserde konuşan komisyon başkanı Niyazi Sertkalaycı, etkinliğin yeni başlangıçların habercisi olduğunu vurguladı.

Adana Ticaret Odası (ATO) Kültür ve Sanat Komisyonu öncülüğünde faaliyetlerini sürdüren ATO Türk Sanat Müziği Korosu, sezon finali konserinde sanatseverlerle yeniden bir araya geldi. Yoğun katılımla gerçekleşen konser gecesi, müzikseverlere duygu dolu ve unutulmaz anlar yaşattı.

Şef Zafer Halaçoğlu yönetiminde sahne alan ATO Türk Sanat Müziği Korosu, Türk Sanat Müziği'nin sevilen eserlerini başarıyla seslendirirken, salondaki izleyiciler de zaman zaman eserlere eşlik etti.

Konser öncesinde konuşan ATO Meclis Üyesi ve Kültür Sanat Komisyonu Başkanı Niyazi Sertkalaycı, Adana Ticaret Odası'nın yalnızca ticaret hayatına değil, kültür ve sanata da katkı sunan bir merkez olmasını hedeflediklerini söyledi. Sertkalaycı,"Bir hayalle başladığımız bu yolculukta bugün geldiğimiz noktayı görmek bizler için büyük bir mutluluk. İlk konserimizde hissettiğimiz heyecan, her etkinlikte daha da büyüdü ve çok güzel bir birlikteliğe dönüştü. Bu koroda yalnızca eserler değil; emek, dostluk ve ortak duygular sahne alıyor. Bu akşamı bir finalden çok, yeni başlangıçların habercisi olarak görüyoruz" dedi.

Konsere katılan Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram da yaptığı değerlendirmede, Adana Ticaret Odası'nın yalnızca ticaret alanında değil; kültür ve sanat alanında da şehre katkı sunan önemli bir kurum olduğunu ifade etti.

ATO Türk Sanat Müziği Korosu'nun önümüzdeki dönemde de yeni konser ve kültürel etkinliklerle sanatseverlerle buluşmaya devam edeceği belirtildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

