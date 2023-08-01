Atatürk dizisi Disney Plus'ta yayınlanacak mı? Atatürk dizisi Disney Plus'tan kaldırıldı mı?
Kültür Sanat Haberleri
Başrolünü Aras Bulut İynemli'nin üstlendiği Disney Plus'ta yayınlanması beklenen Atatürk dizisinin yayınlanıp yayınlanmayacağına dair çıkan iddiaların ardından Atatürk dizisi Disney Plus'ta yayınlanacak mı? Atatürk dizisi Disney Plus'tan kaldırıldı mı? soruları gündeme geldi.
Atatürk dizisi Disney Plus'ta yayınlanacak mı? Atatürk dizisi Disney Plus'tan kaldırıldı mı? merak ediliyor. Merakla beklenen Atatürk dizisinden ilk fragman yayınlandı. Arama motorlarında ise Atatürk dizisi Disney Plus'ta yayınlanacak mı? Atatürk dizisi Disney Plus'tan kaldırıldı mı? soruları araştırıldı.
ATATÜRK DİZİSİ DİSNEY PLUS'TA YAYINLANACAK MI?
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizi önce 29 Ekim'de FOX ekranlarında izleyiciyle buluşacak ve ardından film versiyonuyla sinemalarda vizyona girecek.
ATATÜRK DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Aras Bulut İynemli - Mustafa Kemal Atatürk
Songül Öden - Zübeyde Hanım
Mehmet Günsür - Ali Rıza Efendi
Sarp Akkaya - Enver Paşa
Berk Cankat - Ali Fuat Cebesoy
Esra Bilgiç - Madam Corinne
Sahra Şaş - Makbule Atadan
Bertan Asllani - Ali Fethi Okyar
Beran Kotan - Ömer Naci
Hamdi Alkan
Darko Peric - Stiliyan Kovaçev
Predrag Bjelac - Otto Liman von Sanders
Emre Mete Sönmez - Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğu