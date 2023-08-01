Başrolünü Aras Bulut İynemli'nin üstlendiği Disney Plus'ta yayınlanması beklenen Atatürk dizisinin yayınlanıp yayınlanmayacağına dair çıkan iddiaların ardından Atatürk dizisi Disney Plus'ta yayınlanacak mı? Atatürk dizisi Disney Plus'tan kaldırıldı mı? soruları gündeme geldi.

Atatürk dizisi Disney Plus'ta yayınlanacak mı? Atatürk dizisi Disney Plus'tan kaldırıldı mı? merak ediliyor. Merakla beklenen Atatürk dizisinden ilk fragman yayınlandı. Arama motorlarında ise Atatürk dizisi Disney Plus'ta yayınlanacak mı? Atatürk dizisi Disney Plus'tan kaldırıldı mı? soruları araştırıldı.

ATATÜRK DİZİSİ DİSNEY PLUS'TA YAYINLANACAK MI?



Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizi önce 29 Ekim'de FOX ekranlarında izleyiciyle buluşacak ve ardından film versiyonuyla sinemalarda vizyona girecek.

ATATÜRK DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Aras Bulut İynemli - Mustafa Kemal Atatürk

Songül Öden - Zübeyde Hanım

Mehmet Günsür - Ali Rıza Efendi

Sarp Akkaya - Enver Paşa

Berk Cankat - Ali Fuat Cebesoy

Esra Bilgiç - Madam Corinne

Sahra Şaş - Makbule Atadan

Bertan Asllani - Ali Fethi Okyar

Beran Kotan - Ömer Naci

Hamdi Alkan

Darko Peric - Stiliyan Kovaçev

Predrag Bjelac - Otto Liman von Sanders

Emre Mete Sönmez - Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğu