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Artvin Borçka Karagöl Tabiat Parkı sonbahar renkleriyle ziyaretçilere manzara sunuyor

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Artvin Borçka Karagöl Tabiat Parkı sonbahar renkleriyle ziyaretçilere manzara sunuyor
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Artvin'in Borçka ilçesindeki Karagöl Tabiat Parkı'nda sonbahar renkleri hakim oldu. İlçe merkezine 27 kilometre uzaklıktaki park, rengarenk ağaçları ve dronla görüntülenen manzarasıyla doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Artvin'in önemli turizm merkezlerinden Borçka Karagöl Tabiat Parkı'nda sonbahar renkleri hakim oldu.

Borçka ilçe merkezine 27 kilometre uzaklıkta bulunan tabiat parkı, çevresindeki ağaçların rengarenk görüntüsüyle ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunuyor.

Heyelan sonucu derenin önünün kapanmasıyla oluşan Karagöl, bozulmamış doğası, yürüyüş yolları ve kamp alanlarıyla yılın her döneminde doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı kişinin ziyaret ettiği tabiat parkı, sonbaharda oluşan renk cümbüşüyle fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Karagöl'ün sonbahar renkleriyle bütünleşen doğal güzellikleri dronla görüntülendi.

Kaynak: AA
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