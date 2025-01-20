Üye Girişi
Haberler
Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma

2 saat önceki sözleri başını yaktı! İmamoğlu'na jet hızıyla soruşturma
Özel'den 'aday' sorusuna yanıt: İmamoğlu'nun adı her toplantıda geçiyor

"Adayımız hazır" diyen Özel'e soruldu: Bu isim İmamoğlu mu?
İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman'ın yeni adresi belli gibi

İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman'ın yeni adresi belli gibi
7 yaşındaki oğlunu silahla vuran baba kendini eve kilitledi

Oğlunu silahla vuran cani baba kendini eve kilitledi

Arapgir Kızartmasına Coğrafi İşaret Tescili

Arapgir Kızartmasına Coğrafi İşaret Tescili
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın geleneksel lezzetlerinden Arapgir kızartması, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesi aldı. Bu tescil, hem gastronomi turizmine katkı sağlayacak hem de kültürel mirası yaşatacak.

Malatya'ya özgü lezzetlerden Arapgir kızartmasına, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Arapgir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Arapgir kızartması, belediye öncülüğünde başlatılan tescil süreci tamamlanarak coğrafi işaretli ürünler arası girdi.

Koyun, kuzu ya da keçinin bel ve boyun kısmından elde edilen kemikli etin sade veya soslu olarak eritilmiş tereyağında hafif ateşte tüm yüzeyi kızartılarak yapılan bir et yemeği olan ve ilçenin geleneksel lezzetleri arasında yer alan Arapgir kızartması, düğünlerde ikram edilen özel bir yemek olarak kültürel mirası yaşatıyor.

Yöresel mutfağın önemli bir unsuru olan Arapgir kızartması, hem bölgenin gastronomi turizmine katkı sağlayacak hem de gelecek nesillere özgün haliyle aktarılacak.

Kaynak: AA / Yeter Erdine - Kültür Sanat
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milli Eğitim Bakanlığı 'fahiş fiyat' talep eden özel okullara soruşturma başlattı

MEB düğmeye bastı! Fahiş fiyat talep eden okullar şimdi yandı
ABD'de yeni başkan Donald Trump'ın yıllık kazancı gündemde

ABD başkanının yıllık kazancı ve ayrıcalıkları saymakla bitmiyor
Ünlü bankadan çok konuşulacak altın tahmini

Ünlü bankadan çok konuşulacak altın tahmini
Özel'den iktidara seçim resti: Partim hazır, adayımız hazır

Özel'den iktidara seçim resti: Adayımız hazır, çık karşıma al cevabını
Serbest bırakılan 3 İsrailli rehineye verilen çantada bakın neler varmış

Hamas'ın rehinelere verdiği çanta dikkat çekti! Bakın içinde ne varmış
Ödül töreninde ünlü şarkıcının silikonları patladı!

Ödül töreninde ünlü şarkıcının silikonları patladı!

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.