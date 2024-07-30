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Aphrodisias'ta Zeus'a Ait Mermer Baş Bulundu

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Aydın'daki Aphrodisias Anti Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarında Zeus'a ait mermer baş bulundu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Aphrodisias'ta benzersiz bir keşif' notuyla yaptığı paylaşımda, 'Yüzyıllar sonra gün ışığıyla yeniden buluşan mermer baş, Yunan mitolojisinde en güçlü ve önemli tanrı olan Zeus'un ihtişamını sergiliyor' dedi.

AYDIN'daki Aphrodisias Anti Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarında Zeus'a ait mermer baş bulundu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Aphrodisias'ta benzersiz bir keşif' notuyla yaptığı paylaşımda, "Yüzyıllar sonra gün ışığıyla yeniden buluşan mermer baş, Yunan mitolojisinde en güçlü ve önemli tanrı olan Zeus'un ihtişamını sergiliyor" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Aydın'ın Karacasu ilçesi, Geyre Mahallesi sınırları içinde yer alan Aphrodisias Antik Kenti'nde mermer 'Zeus başı' bulundu. Mimari bir konsol ya da konsolun parçası olarak kabartma şeklinde oyulmuş sakallı kolosal mermer baş, Aphrodite Tapınağı'nın 50 metre batısındaki alanda, yüzeyin yakın bir seviyesinde ters dönmüş şekilde bulundu. 66 santim yüksekliğindeki baş, yoğun şekilde katılaşmış toprak birikintilerini gidermek için ön temizlik ve konservasyon işlemlerinden geçirildi. Orta taneli Aphrodisas mermerinden tek bir bloktan yapılan baş, milattan sonra 2'nci- 3'üncü yüzyıla tarihlendirildi.

Açıklamada, "Saç ve sakaldaki muhteşem matkap işçiliği, üst düzey bir Aphrodisias heykel atölyesine aittir. Güçlü ilahi imgenin sofistike bir şekilde tasvir edilmesi başa güçlü bir etki kazandırır. Portre heykelciliğinden ödünç alınan hassas teknik, burada Zeus'un klasik imgesine daha gerçekçi, adeta nefes alan bir tanrıymışçasına çağdaş bir etki vermek için kullanılmıştır. Baş, en yüksek kaliteye ve tarihi öneme sahip olağanüstü bir buluntudur" denildi.

'BENZERSİZ KEŞİF'

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy da sosyal medya hesabından 'Aphrodisias'ta benzersiz bir keşif: Kolosal Zeus Başı' notuyla yaptığı paylaşımda, "Yüzyıllar sonra gün ışığıyla yeniden buluşan mermer baş, Yunan mitolojisinde en güçlü ve önemli tanrı olan Zeus'un ihtişamını sergiliyor. Aphrodite Tapınağı'nın 50 metre batısında bulunan bu önemli eser, saç ve sakaldaki muhteşem işçilik ile dikkat çekiyor. Anadolu'nun zengin geçmişini gelecek nesillere taşımak için çalışmalarımız hız kesmeden sürecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Aydın Kültür Kültür Sanat Güncel Haberler

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