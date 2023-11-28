Antalya Kitap Fuarı Öğrencilerden Yoğun İlgi Görüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirilen Antalya Kitap Fuarı, öğrencilerden yoğun ilgi görüyor. Öğrenciler, fuarı gezerek bol bol kitap alıyor.

13'üncü Antalya Kitap Fuarı, dördüncü gününde Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 263 yazarı ve 204 yayınevini kitapseverlerle buluşturduğu kitap fuarı ziyaretçi akınına uğruyor. "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını birlikte yazıyoruz" sloganıyla düzenlenen Antalya Kitap Fuarı'nda okurlar, fuarı gezerek, sevdiği yazarlar ile birebir temas kurma fırsatı buluyor. Kitap Fuarına 4'üncü gününde özellikle öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Öğrenciler, yayın evlerinin stantlarını ziyaret ederek, ihtiyacı olan kitapları alma fırsatı buldu.

YAZARLAR KİTAPLARINI İMZALIYOR

13'üncü Antalya Kitap Fuarı'nın 4'üncü gününde Şansene Camız, Tolga Uluaydın, Hasan Kıyafet, Güner Dinçaslan, Gönül Çakır, Fikret Eroğlu ve Anooshirvan Miandji okurlarına kitaplarını imzaladı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de Kitap Fuarında sık sık vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Böcek, Antalya Kitap Fuarı'nda Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe ve Başkanvekili Alkan Evren'i ağırladı. 13. Antalya Kitap Fuarı, 3 Aralık Pazar gününe kadar saat 10.00-20.00 saatleri arasında ziyarete açık kalacak.