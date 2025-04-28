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Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'ndan Mendelssohn ve Mehul Eserleri

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'ndan Mendelssohn ve Mehul Eserleri
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Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, 2 Mayıs'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde Mendelssohn ve Mehul'ün eserlerini seslendirecek. Konserde solist olarak genç keman virtüözü Alican Süner yer alacak.

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), Alman romantik dönem bestecisi Felix Mendelssohn-Bartholdy ve Fransız klasik müziğinin öncülerinden Etienne Nicolas Mehul'ün eserlerini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

ADSO'dan yapılan açıklamaya göre konser, 2 Mayıs'ta saat 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Orkestrayı Ankara Devlet Opera ve Balesi Genel Müzik Direktörü, şef, klavsen sanatçısı ve piyanist Tolga Atalay Ün yönetecek.

Gecenin solisti ise Avrupa'da genç kuşağın önde gelen keman virtüözlerinden biri olarak öne çıkan, uluslararası Max Rostal ve Postacchini keman yarışmalarında birincilik ödüllerine ve İtalya Cumhurbaşkanlığı Madalyası'na sahip sanatçı Alican Süner olacak.

Konserin ilk yarısında, Alman romantik dönem bestecisi Mendelssohn'un, 1844 yılında tamamladığı ve keman repertuvarının önemli eserlerinden biri olarak kabul edilen mi Minör Keman Konçertosu Op.64 seslendirilecek.

İkinci yarıda ise Mehul'ün 1808 yılında bestelediği 1. Senfoni icra edilecek.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Kültür Sanat
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