Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden Anadolu Nefesli Beşlisi Konseri

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Anadolu Nefesli Beşlisi'nin "Del Mundo" konserini 30 Nisan'da sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, konser programı 30 Nisan Salı günü saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

Konserde, Antalya Devlet Opera ve Balesi Obua Sanatçısı Ufuk Soygürbüz, Samsun Devlet Opera ve Balesi Klarnet Sanatçısı Kıvanç Fındıklı ve Korno Sanatçısı Hüseyin Uçar, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Cem Önertürk ve Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Ozan Evruk'tan oluşan Anadolu Nefesli Beşlisi, geniş bir repertuvarı dinleyiciyle buluşturacak.

Konserde sanatçılar, Avrupa'nın dünyaca ünlü melodilerinin yanı sıra Balkan ve Anadolu ezgileriyle farklı kültürleri üflemeli sazlarla buluşturacak.