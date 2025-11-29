Haberler

Antalya'da 'Bir Başka Antalya' Sanat Çalıştayı Düzenlendi

Güncelleme:
Bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen 'Bir Başka Antalya' sanat çalıştayında, 10 sanatçı Antalya'nın kültürel, tarihsel ve doğal kimliğini eserlerine yansıtmak üzere bir araya geldi. ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, kültür ve sanatın kalıcılığına vurgu yaptı.

Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Bir Başka Antalya" sanat çalıştayında resim ve heykel alanında 10 sanatçı, Antalya'nın kültürel, tarihsel ve doğal kimliğini üretimlerine yansıtmak üzere bir araya geldi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Eğitim Araştırma ve Kültür Vakfı tarafından hayata geçirilen Antalya Kültür Sanat (AKS) bünyesinde gerçekleştirilen çalıştayın lansmanı, Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde yapıldı.

ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, burada yaptığı konuşmada, kültür ve sanatın insanlığa bırakılan en güçlü miras olduğunu belirtti.

Sanatın insan ömrünü aşan bir güç olduğunu belirten Hacısüleyman, "Göbeklitepe'den günümüze kalan en önemli miras sanat eserleridir. Ticaret de sanayi de zamanla değişir fakat kültürel üretim kalıcıdır. Bu nedenle ticaret ve sanayi odası olarak kültür-sanat projelerine sahip çıkmayı görev biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sanatın, insanların dünyayı algılama biçimlerine ışık tuttuğunu aktaran Hacısüleyman, sanatçıların bakış açısıyla kentin ruhunu geleceğe taşıdığını bildirdi.

Sergi Küratörü Mustafa Ağatekin de projenin Antalya'nın kültürel belleğine katkı sunmayı hedefleyen uzun soluklu bir girişim olduğunu kaydetti.

Bu tür çalıştayların gelecekte Antalya'da bir çağdaş sanat müzesinin kurulması yolunda önemli adımlar oluşturduğunu ve sanatçıların üreteceği eserlerin şehrin kültürüne zenginlik kattığını belirten Ağatekin, bu yıl kadroda resim alanından 7, heykel alanından ise 3 sanatçının bulunduğunu aktardı.

Sanatçılar, Antalya'nın kültürel, tarihsel ve doğal kimliğini kendi üsluplarıyla yorumlayacak ve ortaya çıkan eserler yıl sonunda özel bir sergide sanatseverlerle buluşacak.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Kültür Sanat
