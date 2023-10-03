Antalya Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyetin 100. Yılı Ulusal Fotoğraf Yarışması Sonuçları Açıklanacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği işbirliği ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteği ile düzenlenen 'Cumhuriyetin 100. Yılı Ulusal Fotoğraf Yarışması' jüri değerlendirmesi yapıldı. 423 kişinin 1449 fotoğrafla katıldığı yarışmanın sonucu 9 Ekim'de açıklanacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği işbirliği ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteği ile düzenlenen 'Cumhuriyetin 100. Yılı Ulusal Fotoğraf Yarışması' jüri değerlendirmesi yapıldı. 423 kişinin 1449 fotoğrafla katıldığı yarışmanın sonucu 9 Ekim'de açıklanacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin gelişiminin ve dönüşümünün belgelenmesi, Cumhuriyet'in kazanımlarının tekrar hatırlanması, hafızalarda yer eden geçmişin güzel anılarının anıtlaştığı mekanların, insanların son hallerinin hem geçmişle karşılaştırılması ve geleceğe ışık tutacak nitelikte fotoğraf arşivlerinde yerini alması hedefiyle Antalya Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği işbirliğinde ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteği ile düzenlediği Cumhuriyetin 100. Yılı konulu ulusal fotoğraf yarışması tamamlandı. Yarışmaya 423 kişi, 1449 fotoğrafla katıldı.

JÜRİ DEĞERLENDİMESİNİ YAPTI

Fotoğraf sanatçısı, gazeteci ve savaş muhabiri Coşkun Aral, ödüllü fotoğrafçı ve gezgin İzzet Keribar, sokak fotoğrafçısı ve görsel sanatçı Dilan Bozyel, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Ana Sanat Dalı Bölüm Başkanı Dr. Nafia Özdemir Hanyaloğlu, fotoğraf sanatçısı ve ANFAD temsilcisi Bilkan Uçkan'dan oluşan seçici kurul toplandı. Birbirinden özel fotoğrafları titizlikle inceleyen jüri dereceye girenleri belirledi. Yarışma sonucu 9 Ekim'de açıklanacak.

1449 FOTOĞRAF YARIŞTI

Türkiye Fotoğraf Sanatı Yarışmalar temsilcisi ve Antalya Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği Başkanı Mehmet Boyacı, yarışma ve jüri değerlendirmeleri hakkında bilgi verdi. Boyacı, "Yarışmaya 1449 fotoğraf katıldı. İlk önce elektronik ortamda bir değerlendirme yapıldı. Sonra jüri üyelerimiz değerlendirmelerini gerçekleştirdi. Son toplantımızda 3 turlu bir eleme gerçekleştirdik. Son tur baya çekişmeli anlara sahne oldu. Tüm jüri üyelerine emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

"IŞIKLARI BOL OLSUN"

Yarışmanın seçici kurulunda yer alan tanınmış fotoğraf sanatçısı, gazeteci ve savaş muhabiri Coşkun Aral, fotoğrafın dünyada şu anda en çok konuşulan dil olduğunu ve Türkiye Cumhuriyetinin 100. Yıla girerken çok farklı aşamalardan geçtiğini söyledi. Aral, "Sanatçının bir şekilde ifade biçimi olan fotoğrafla, kendi topraklarında yaşananları kayıt altına alması, bunları belgelemesi, kalıcılaştırması, işin içine estetik değerler katıp sanata dönüştürmesi, çok önemli. O yüzden böyle bir yarışmaya önderlik ettiği için Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni kutluyorum. Fotoğrafları seçme aşamasında çok zorlandık. Çünkü çok güzel fotoğraflar vardı. Seçilemeyenler üzülmesinler. Önemli olan yaşamdan bu zamansal kesintileri çekmeye devam etmek lazım. Işıkları bol olsun diyorum" diye konuştu.

"BU YARIŞMANIN HER YIL YAPILMASINI DİLİYORUM"

Fotoğrafçılığı bir yaşam tarzı olarak belirlediğini ve yaklaşık 75 yıldır fotoğraf çektiğini ifade eden jüri üyesi ödüllü fotoğrafçı ve gezgin İzzet Keribar, fotoğrafçılığı tüm gençlere aşılamak istediklerini belirterek "Antalya Büyükşehir Belediyesinin sadece bu yıla özel değil her sene bu yarışmaları geleneksel hale getirmesini diliyorum" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Ana Sanat Dalı Bölüm Başkanı Dr. Nafia Özdemir Hanyaloğlu ise, " Büyükşehir Belediyemizin Cumhuriyetin 100. Yılı dolaysıyla yaptığı bu anlamlı fotoğraf yarışmasına katılım oldukça yüksekti. Çok başarılı fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandık diyebilirim. Tüm jüri üyelerimizin hem fikir olduğu fotoğrafları belirledik. Yarışmada başarılı olan tüm arkadaşlarımızı yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.

BİRİNCİYE 25 BİN TL ÖDÜL

Yarışmada birinciye 25 bin TL, ikinciye 15 bin TL, üçüncüye ise 10 bin TL para ödülü verilecek. Ayrıca mansiyon ödülü ve sergilenmeye değer fotoğraflarda açıklanacak.