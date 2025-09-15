Haberler

Antalya Arkeoloji Müzesi Yıkılmaya Başladı

Antalya'daki Arkeoloji Müzesi, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılma sürecine girdi. İçindeki 100 binden fazla eser, uzman ekipler tarafından özenle paketlenerek taşındı. Yeni müze projesinin 2026 yılı Kasım ayında tamamlanması hedefleniyor.

ANTALYA'da, içinde bulunan 100 bine yakın eserin uzman ekiplerce paketlenmesi ve taşınmasının ardından Arkeoloji Müzesi'nin yıkımına başlandı. 2026 yılı Kasım ayında yeni müze projesinin tamamlanması hedefleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen Antalya Arkeoloji Müzesi 16 Temmuz'da ziyarete kapatılarak, yeni müze projesi için çalışmalar başlatıldı. Müze içerisindeki 200'ü büyük heykel ve lahitler olmak üzere toplamda 100 bin eser tek tek paketlenip 30 dönümlük müze bahçesinde oluşturulan konteynerlere yerleştirildi. Güvenlik kameraları, alarm sistemleri ile takip edilen, kapıları mühürlenen konteynerlerdeki tarihi eserlerin zarar görmemesi için iklimlendirme sistemleri de uygulandı. Eserlerin taşınma işleminin tamamlanmasıyla müzenin yıkımına önceki gece başlandı.

Gece saatlerinde 4 ekskavatörle başlatılan çalışmalarda ilk olarak kuzey bölümdeki Restorasyon ve Konservasyon Merkez Bölge Müdürlüğü'nün kullandığı ofisler, yemekhane ve idari personel ofislerinin bulunduğu iki katlı yapı yıkıldı. 13 bin 500 metrekare büyüklüğünde, 11 bloktan oluşan müze yapısında eserlerin sergilendiği salonların olduğu kısımlar ile diğer bölümlerin kapı ve pencerelerinin sökümleri tamamlandı. Bu hafta boyunca diğer binaların yıkımının devam edeceği açıklandı.

'YORGUN HERKÜL'E ÖZEL PAKET

Müze içindeki 100 bine yakın eserin, uzman ekiplerce özel olarak paketlenmeleri ve müze bahçesindeki konteynerlere taşınması işlemleri ise yaklaşık 2 ay sürdü. Herakles lahdi ve Yorgun Herakles (Herkül) heykelinin de aralarında olduğu 200'e yakın, birçoğu Perge Antik Kenti kazılarında bulunan büyük heykel ve lahitler, korumalı şekilde paketlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
