Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı'ndan Gitar Şenliği
Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı tarafından düzenlenen Gitar Şenliği, birçok okuldan öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.
Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı tarafından Gitar Şenliği gerçekleştirildi.
Konservatuvarın Müzik Bölümü Koral Çalgan Salonu'ndaki şenlik, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müdürü Prof. Dr. Lilian Maria Tonella Tüzün ve Gitar Bölümü Başkanı Doç. Emre Ünlenen'in konuşmalarıyla başladı.
Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi, Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi, Ankara Sincan Itri Güzel Sanatlar Lisesi ve Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, şenlikte gitar performanslarını sergiledi.