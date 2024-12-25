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Anadolu'dan Esintiler Konseri Kosova'da Düzenlendi

Anadolu'dan Esintiler Konseri Kosova'da Düzenlendi
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Türk caz musikisi konseri 'Anadolu'dan Esintiler', Priştine'de büyük bir katılımla gerçekleşti. Konserde Anıl Şallıel ve Mareechi Asu sahne aldı. Konser serisi, Balkan ülkelerini kapsayan bir turla devam ediyor.

"Anadolu'dan Esintiler" Türk caz musikisi konseri, Balkan turunun son durağı olan Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlendi.

Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) Priştine'deki Gençlik ve Spor Salonu'nda düzenlenen konserde, Anıl Şallıel ve Mareechi Asu sahne aldı.

Çok sayıda davetli ve müzikseverin katılımıyla gerçekleşen konserde, Anadolu'nun büyüleyici ezgileri cazın eşsiz dokusuyla harmanlandı.

"Anadolu'dan Esintiler" Türk caz musikisi konseri, dün ülkenin bir diğer şehri Prizren'de de düzenlenmişti.

"Anadolu'dan Esintiler" konserleri, aralık ayı boyunca Kuzey Makedonya, Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Arnavutluk ve Kosova'da müzikseverlerle buluştu.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju - Kültür Sanat
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