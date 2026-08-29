Araban Ziraat Odası'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlaması

Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun,30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Hasan Altun mesajında, "Şanlı tarihe sahip Türk ordusunun kazandığı en büyük zaferlerden birisi olan 30 Ağustos Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümünü Arabanlı hemşehrilerimiz ve çiftçilerimiz ile büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Paşa komutasındaki Türk ordusunun 30 Ağustos 1922'de kesin zaferle kazandığı Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, birlik ve beraberlik dersinin verildiği milli mücadele ruhunu yaşatan eşsiz kahramanlık destanıdır. 30 Ağustos Zaferi; aynı zamanda tüm mazlum halklara haysiyetli ve onurlu birer millet olarak yaşamaları yönünde mücadele etmeleri için örnek teşkil etmiştir. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, İstiklal Savaşı'nın tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, Arabanlı vatandaşlarımızın ve çiftçilerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı