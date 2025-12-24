Akçaabat'ta 'Türk Halk Müziği Konseri' düzenlendi

Akçaabat Belediyesi'nin organizesinde gerçekleştirilen Türk Halk Müziği Konseri sanatseverlerle buluştu.

Erol Günaydın Sanat Merkezi'nde düzenlenen konserde farklı yörelerden derlenen türküler, koro şefi Muharrem Gaydan eşliğinde seslendirildi.

Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, türkülerin yaşanmışlıkları ve ortak duyguları geleceğe taşıyan en güçlü miras olduğunu söyledi.

Belediye çalışmaları kapsamında sadece yol, kaldırım veya altyapı hizmetleri yapmadıklarını ifade eden Ekim, "Aynı zamanda gönüllere dokunacak, insanları bir araya getirecek çalışmalar yapıyoruz. Konserler, tiyatro oyunları, çocuk etkinlikleri, sergiler, kurslar ve söyleşilerle yılın her döneminde ilçemizi kültür ve sanatla buluşturuyoruz. Çünkü kültür ve sanatla yaşayan şehirler daha güçlü ve daha huzurlu olur." değerlendirmesinde bulundu.